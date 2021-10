Margo (55) draagt nog altijd een mondkapje: ‘Ik heb er maling aan als mensen raar kijken’

Spartelen­de lokeenden zielig? Nee, zeggen Heidi en Wilco: ‘Als ze het zat worden, gaan we naar huis’

17:00 Een video van een spartelende lokeend in de Reeuwijkse Plassen heeft vorige week ophef veroorzaakt. Te zien is hoe het dier uit het water probeert te komen, terwijl hij door een jager in een boot wordt vastgehouden aan een touw. Maar is dat wel zo zielig?