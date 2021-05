Marechaussee vindt in één week 34 illegalen

In Hoek van Holland probeerden negen Albanese mannen in een oplegger van een vrachtwagen naar Engeland te komen. Ze hadden alleen geen rekening gehouden met de goede neus van een speciaal getrainde hond van de Marechaussee. Die sloeg aan bij de vrachtwagen, waarop de mannen werden ontdekt. Een 39-jarige Oekraïner wordt door de Marechaussee beschouwd als hun mensensmokkelaar. Hij zit vast. Eerder werden in Hoek van Holland ook al dertien vreemdelingen aangetroffen die in een trailer wilden klimmen of zich hadden verstopt onder assen van vrachtwagens.