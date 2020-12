Marechaussee: ‘Verdachte situatie op Schiphol, passagiers uit toestel’

Hond raakt tanden kwijt na ontplof­fing vuurwerk

7 december Een hond is zaterdagavond gewond geraakt toen hij achter vuurwerk aanging in Rijssen. Een groep jongens gooide het vuurwerk weg, waarop de hond er achteraan ging. Toen het dier het in zijn bek had, ontplofte het projectiel. De hond raakte een paar tanden kwijt en er kwam bloed uit zijn neus.