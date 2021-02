Mardjan zat als tiener in Iran in de cel: ‘Wat er gebeurd was, moest mijn geheim blijven’

Nog maar 17 was ze toen ze in de cel belandde. Haar verzet tegen de dictatuur van ayatollah Khomeini werd genadeloos bestraft. Over de hel op aarde die de gevangenis was, heeft ze lang niet willen spreken. Over de tijd erna, die ze doorbracht in gedwongen maatschappelijk isolement, ook niet. Maar nu is daar haar levensverhaal en deelt ze meer dan ze ooit gedaan heeft.