Marcouch gedenkt 18 jaar geleden vermoorde Pim Fortuyn: ‘Hij gaf moslims een zetje omhoog’

Privacy dwarsboomt zoektocht naar vermiste Nederland­se soldaten uit ‘vergeten oorlog’

6:44 In de Algemene verordening gegevensbescherming, de Europese privacywet, staat dat gevoelige gegevens alleen mogen worden verstuurd naar landen met een ‘passend beschermingsniveau’. Zuid-Korea heeft die erkenning nog niet, meldt het tv-programma Zembla vandaag. Het ministerie van Defensie in Den Haag laat in een reactie weten: "Wij leveren in deze casus de digitale DNA-profielen die het Nederlands Forensisch Instituut heeft gemaakt wel aan de Amerikanen. Zij wisselen dit vervolgens uit met Zuid-Korea. De profielen die wij aanleveren, zullen worden gematcht met wat er is gevonden."