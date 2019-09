Marco Kroon in financiële nood; dienstmakkers zamelen geld in

De initiatiefnemers van de crowdfund-actie ‘Red onze Ridder! Steun Marco Kroon’ kunnen niet langer aanzien dat Kroon ‘financieel kapot wordt geprocedeerd’ en zijn daarom een inzamelingsactie gestart. De meeste mannen die de actie zijn begonnen komen uit het 17de Pantserinfanterie Bataljon en zijn met hem in 2003 op missie geweest in Bosnië. Kroon was toen pelotonscommandant. ,,Hij heeft altijd goed voor ons gezorgd. Wij voelen ons daarom geroepen iets terug te doen’’, zegt militair en vriend van Kroon, Stefan Meppelink. Samen met zijn vader Dick zette hij de crowdfundactie gisteravond online en doneerde als eerste 100 euro.



Volgens Meppelink wordt het initiatief gesteund door zo’n 30 dienstmakkers, die overigens niet allemaal op de voorgrond willen treden. Sommigen hebben nog een baan in het leger en zijn bang dat Defensie de actie niet kan waarderen. Kroon is immers geschorst zo lang de strafzaak duurt, maar Meppelink die zelf ook actief militair is, heeft er geen moeite mee. ,,Dit is geen actie tegen Defensie, maar gaat over een eerlijk strafproces.’’



De militairen die hem steunen kunnen zich niet voorstellen dat Kroon een kopstoot heeft gegeven, laat staan dat hij daarvoor wordt veroordeeld. ,,Wij vertrouwen hem blind en proberen zo zijn geldzorgen een beetje kleiner te maken’’, zegt vader Dick Meppelink zelf veteraan.



Inmiddels staat de teller van de inzamelingsactie op ruim 5000 euro. Ze hopen uiteindelijk ruim 150.000 euro op te halen. Mochten de kosten toch lager uitvallen, dan wordt het geld gedoneerd aan de Stichting H.E.A.R.T die Kroon heeft opgericht om zwaargewonde militairen of nabestaanden te steunen.



De rechtszaak van Marco Kroon gaat in november verder.