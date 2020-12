‘Marco Kroon heeft trauma na verkrachting Afghanistan’

Marco Kroon heeft een trauma gekregen van de heftige gebeurtenissen op een geheime missie in Afghanistan in 2007. Volgens zijn behandelend psycholoog leidt hij aan ptss nadat hij gevangen is genomen, gemarteld en anaal verkracht. De kopstoot die hij tijdens carnaval aan een agent gegeven zou hebben was ‘een herbelevingsmoment’.

Kroon werd vorig jaar veroordeeld tot 100 uur taakstraf voor het geven van een kopstoot en het tonen van zijn piemel aan een agent. De majoor had zich misdragen nadat hij tijdens carnaval in Den Bosch stond te plassen op straat.

Kroon begon de zitting met het afleggen van een persoonlijke verklaring, omdat hij emotioneel aan zijn taks zit. Hij vertelde dat het hem zeer betreurde dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen. ,,Ook al was het carnaval, op sommige vlakken was ik zeker geen voorbeeld.’’

Hij blijft erbij dat hij een agent nooit bewust een kopstoot zou geven. ,,Agenten zie ik als collega’s. Mijn sympathie voor hen is groot. Maar ik begrijp waar ik nu sta en hoe er nu tegen mij aangekeken wordt.’’

Grootste schande

De veroordeling voor de schending van de eerbaarheid is vooral wat hem dwars zit. ,,Die onbegrijpelijke beschuldiging zal ik nooit naast me neerleggen. Hier zit geen heilige. Ik heb een rafelrandje. Maar een zedendelict? Ik zou het niet in mijn hoofd halen. Ik ben ook een trotse vader. Heb voor hen ook een voorbeeldfunctie.’’ Dat hij nu voor potloodventer wordt uitgemaakt heeft grote impact op zijn leven. Er zijn Amerikaanse kameraden die niets meer met hem te maken willen hebben. ,,Dit is mijn grootste schande en straf. Ik kan dit niet accepteren. Ik kom zelden nog het huis uit. Schaam mij voor iets wat ik niet heb gedaan.’’

Kroon heeft het kikkerpak dat hij aan had carnaval op de zitting aan de rechter laten zien. Hij wilde ermee aantonen dat het onmogelijk is dat een agent zijn piemel heeft kunnen zien. Volgens Kroon maakte hij de achterwaartse beweging naar de agent, omdat de handboeien te strak zaten en pijn deden. Het was volgens hem geen bewuste kopstoot.

Tijdens de zitting bleek dat Marco Kroon in therapie is gegaan. Een klinisch psycholoog van defensie heeft afgelopen jaar een post traumatische stress stoornis (ptss) bij hem vastgesteld na heftige gebeurtenissen uit 2007. Kroon biechtte in 2017 op aan zijn werkgever dat hij toen op een geheime missie in Kabul gevangen is genomen, gemarteld en anaal verkracht. De dader schoot hij later dood.

Het Openbaar Ministerie deed onderzoek naar dit verhaal, maar had geen aanknopingspunten om vast te kunnen stellen of het echt is gebeurd. Toch twijfelt de klinisch psycholoog Jan Ambaum die Kroon nu behandelt niet aan zijn verhaal. ,,In ons vak zijn we getraind om vast te stellen of mensen een stoornis veinzen. Daar is bij mij geen twijfel over. De emotionele herbeleving is in de behandelkamer evident aanwezig”, zegt Ambaum.

Volgens de psycholoog leidde de arrestatie van Kroon tot een opeenstapeling van gebeurtenissen die het associatief geheugen in werking stelden. ,,Hij was deels in Kaboel en deels in Den Bosch.” De kopstoot noemt de psycholoog een impulsieve actie.

