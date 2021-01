Marco en Vincent knokten tegen relschoppers: ‘Normaal stuiven ze weg, nu kwamen ze met van alles onze kant op’

Ze zijn echt wel wat gewend en zeker niet van suiker. Maar de explosie van geweld in Eindhoven die een week vol rellen door het hele land inluidde, hebben zelfs ervaren rotten uit het vak niet eerder meegemaakt. ,,Het lijkt wel of de wereld gek is geworden, was het eerste dat ik zei tegen mijn vrouw toen ik midden in de nacht thuis kwam”, zegt sectiecommandant Marco. ,,Dit had niets meer te maken met corona”, zegt pelotonscommandant Vincent. ,,Deze gasten wilden alleen maar rellen, plunderen en slopen.”