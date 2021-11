Marco (50) werd neergeschoten tijdens rellen: ‘Gericht schieten? Dat is niet normaal’

Buis geldt als een doorgewinterde demonstrant tegen de corona-maatregelen, hij weet als geen ander dat de gemoederen hoog kunnen oplopen. Maar hij had niet kunnen bevroeden het hem bijna zijn leven zou kosten. De schotwond in zijn middenrif had fataal kunnen zijn, want op een haar na was zijn aorta geraakt, zegt hij. Na een spoedoperatie in Rotterdam herstelt hij momenteel in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. ,,De politiekogel ging door mijn maag en raakte mijn nier. De kogel blijft trouwens in mijn lichaam, die hebben ze laten zitten’’, vertelt hij over de telefoon.