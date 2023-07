Marcel is een weldoener: hij knapte 800 fietsen op voor anderen én speelt jaarlijks voor Kerstman

Update, met reactie minister Pas na de zomer duidelijk of ook basisscho­len mobieltjes in de ban doen, minister baalt

Basisscholen zullen zich - tot frustratie van onderwijsminister Dijkgraaf - pas na de zomervakantie uitspreken over een ban op mobieltjes in het primair onderwijs. ,,Het probleem is in onze sector gewoon veel kleiner”, klinkt het. Op het mbo en vooral in het hoger onderwijs lijkt de animo helemaal klein.