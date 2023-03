Maral kwam als peuter naar Nederland en voelt nog steeds de liefde van de buurvrouw, de meester en boer Piet

Maral Noshad Sharifi was vier toen haar moeder met haar vanuit Iran naar Nederland vluchtte. In een boek beschrijft ze nu hoe ze destijds werd ontvangen. Je kunt er ook in lezen waarom ze het inmiddels ver heeft geschopt.