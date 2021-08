Manuel (29) was stapelgek op zijn vrouw en kinderen en werd het slachtoffer van de koffermoord

Stille tocht voor Manuel Alvarez (29), slachtof­fer van de Zwijn­drecht­se ‘koffer­moord’

5 augustus Vanuit de Parklaan in Zwijndrecht vertrekt zaterdag een stille tocht voor Manuel Alvarez, de 29-jarige Zwijndrechtenaar wiens lichaam maandag in meerdere koffers in een geparkeerde auto op de Aalbersestraat in Dordrecht werd teruggevonden.