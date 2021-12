Mannetjes wolf door auto doodgereden op provinciale weg Veluwe

De dode wolf is opgehaald door Stichting Groennetwerk. De toedracht van de aanrijding is nog onduidelijk. ,,Het gaat mogelijk om een nakomeling van de roedel van de Noord-Veluwe’’, schrijft de Zoogdiervereniging op haar website.



De wolf wordt overgebracht naar Utrecht. Daar zal de wolf worden onderzocht door de Dutch Wildlife Health Center van de Universiteit Utrecht en het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research.



In Nederland komt de wolf met name voor op de Veluwe. Eerder zocht de Stentor uit waarom de Veluwe een wolvenhotspot is en hoeveel wolven zich daar hebben gevestigd.



Bekijk hier onze video's over de wolf in Nederland: