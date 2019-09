Mannen worstelen in eerste baan met balans werk en privé

LIVE | ‘Terroris­ti­sche stationste­ker’ Jawed S. voor de rechter

8:20 De 20-jarige Afghaanse asielzoeker Jawed S. stak vorig jaar twee willekeurige voorbijgangers neer op het Centraal Station in Amsterdam. Hij deed dat uit woede over de cartoonwedstrijd die PVV-leider Geert Wilders wilde organiseren. Justitie ziet de zaak als een terroristische aanslag. Volg de rechtszaak vanaf 9 uur live via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.