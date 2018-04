Manager Mechteld is baan kwijt na pikante fotoshoot

Over de zaak werd eerder vanmorgen een gesprek gevoerd door Tubbergen Bruist en Kienhuis, dat haar voor acht uur per week detacheerde als gebiedsmakelaar. De conclusie was dat beide partijen niet verder willen met Geesink.



,,De samenwerking tussen Tubbergen Bruist en Mechteld Geesing is beëindigd'', meldt de organisatie op haar website. ,,De reden hiervoor is dat de vertrouwensrelatie tussen Mechteld en Tubbergen Bruist niet meer te herstellen is''. Om te vervolgen met: ,,Zo gaan wij in Tubbergen niet met elkaar om. Het is nu ondenkbaar dat Mechteld weer voor ons aan de slag gaat.''



Ook Kienhuis kwam met een statement, waarin het beëindigen van de samenwerking wordt toegelicht. ,,Wij zijn van mening dat door het handelen van Mechteld Geesing onze kernwaarde (respect, red.) wordt geschaad. Wij hebben hier meerdere gesprekken met Mechteld over gevoerd, en ondanks dit heeft zij er toch voor gekozen haar eigen weg te bewandelen. Hiermee is er geen basis meer om verder te gaan met Mechteld.''