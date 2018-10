Man zorgt voor overlast met André Hazes-muziek

'Grap' met putdeksels hindert agenten die met spoed naar reanimatie moesten

8:36 Vandalen hebben afgelopen nacht voor levensgevaarlijke taferelen gezorgd in Bergen op Zoom. De politie was hiervan de dupe, net terwijl ze op weg waren naar een reanimatie. ,,Helaas was er iemand zo stoer geweest om de putdeksels omhoog te zetten."