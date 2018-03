Man uit Drachten verdacht van uploaden naaktbeelden handbalsters

Mogelijk gaat het om de man die vorige week via zijn IP-adres werd opgespoord en bij wie belastend materiaal in beslag werd genomen. Hij had niets te maken met de sauna waar de beelden oorspronkelijk zijn gemaakt, maar heeft ze wel gedownload en elders geüpload. Zulke verspreiding is strafbaar.



Vorige week werd bekend dat het Nederlands Handbalverbond aangifte had gedaan wegens naaktbeelden van handbalsters op internet. De opnames kwamen uit Sauna & Beauty Oase in Nederasselt. Volgens de eigenaar van deze sauna is zijn bedrijf twee jaar geleden gehackt.



Zaterdag werd bekend dat bij een doorzoeking in de sauna de politie daarna een verborgen camera en het bijbehorende computersysteem had gevonden. De camera was tot en met donderdag in werking geweest. De eigenaar deed vrijdag opnieuw aangifte van hacking.



De politie heeft sinds zaterdag tientallen meldingen binnengekregen in verband met het onderzoek naar opgedoken beelden uit een sauna in Nederasselt. Het gaat vooral om vragen wat mensen kunnen doen en hoe ze er achter kunnen komen of ze ergens te zien zijn.