Man ontvoert eigen zoon (7) voor ogen moeder: politiehond grijpt hem na klopjacht

BV de Liefde Anton (78) haalt gemist seksueel contact in met weduwe Tineke (73)

15:00 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Na veertig jaar huwelijk werd Tineke (73) weduwe. Nu is er Anton (78), in alle opzichten het tegenbeeld van haar vorige man.