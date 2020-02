Man moet nog half miljoen aan boetes betalen en bijna 3 jaar de cel in: aangehouden in Valkenswaard

vuurwerkramp enschede Oud-eigenaar S.E. Fireworks alsnog beschul­digd: ‘Wanneer houdt dit op?

8:00 Bijna twintig jaar na de vuurwerkramp in Enschede wordt voormalig fabriekseigenaar Harm Smallenbroek aangewezen als mogelijke saboteur door ex-klokkenluider Paul van Buitenen. Daarmee zou hij verantwoordelijk zijn voor 23 doden. Smallenbroek is een gebroken man. Sinds 2001 heeft hij geen interview meer gegeven, tot vandaag. ,,Je wilt wel, maar je komt er nooit meer van los. We zijn die dag, net als velen, alles kwijtgeraakt.