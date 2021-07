Man met één been op twee hoog krijgt geen parterre: ‘Had ik dit huis maar niet moeten accepteren’

De portiekwoning van Jerry in de Haagse wijk Rustenburg is zelfs voor gezonde mensen niet makkelijk te betreden. Bezoekers moeten eerst een steile trap op, voordat ze bij zijn voordeur komen. Maar dan ben je er nog niet. Want achter de deur wacht een nog smallere en steilere trap. Een trapleuning is er niet. Jerry, die maar één been heeft door een vleesetende bacterie en zittend op zijn billen naar beneden moet, is al meerdere keren van de trap gevallen.