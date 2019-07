Man geeft per ongeluk hoge dosis GHB aan meisje (7), kind overleeft het net

Die ouders waren eerst vol lof voor D. Hij had hun dochtertje gered. Maar die dank sloeg radicaal om toen het ziekenhuis GHB in bloed en urine van het meisje vond. Het NFI zag een concentratie waarvan de helft al dodelijk bleek. D. was inmiddels al een paar keer ‘uitgenodigd’ door de politie en de derde maal kwam hij met het verhaal van de sportschool. Daar had hij jaren eerder van iemand een proefflesje vetverbrander gekocht. Af en toe had hij daar wat van genomen en, zo gaf hij toe, dan werd hij wel eens duizelig of kreeg hartkloppingen.



Dat het GHB was, wist hij echt niet. De officier van justitie gelooft dat wel, en ook dat hij het meisje niet met opzet GHB gaf. Wel neemt ze hem kwalijk dat hij zo onvoorzichtig was. Hij had de drankjes in de gaten moeten houden, en anders bij twijfel moeten proeven of ruiken voordat hij ze uitdeelde. Hij wist dat het op zijn minst misselijkmakend was.



Juridisch verwijt de officier hem ‘toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld’. Daar staat een jaar cel op, maar er was geen opzet, de verdachte heeft geen strafblad, nooit drugs gebruikt en er is geen kans op herhaling. ,,Hij heeft zijn lesje wel geleerd.” Dus houdt ze het bij een fikse werkstraf van 180 uur, met drie maanden voorwaardelijk.