Man gebruikt nepnieuws in zoektocht naar doorgereden automobilist

Wielerfanaat Willem ten Hove is op inventieve wijze op zoek naar de bestuurder van een witte cabriolet, die gisteren doorreed na een ongeluk met enkele wielrenners. Hij plaatste een spraakmakend nepbericht op Facebook in de hoop aandacht te krijgen voor het ongeluk. De politie is niet blij met de actie van de man uit Lieren.

Het is een drukte van belang op de IJsseldijk bij Vorchten (Gelderland) als Willem ten Hove en zijn wielervrienden in pelotonformatie over het asfalt razen. Ze zijn ervaren renners en dus ligt de snelheid rond de 45 kilometer per uur.

Quote Iedereen heeft tegenwoordig een hekel aan wielrenners Willem ten Hove Iets na elf uur ’s ochtends komt een witte cabriolet langsgereden. Volgens Ten Hove onnodig dicht langs het negen man tellende peloton. ,,Iedereen heeft tegenwoordig een hekel aan wielrenners.”



De bestuurder van de auto, volgens Ten Hove een licht kalende man van rond de 40 jaar oud, rijdt volgens Ten Hove opzettelijk in op de renners. Enkelen raken van de weg af of moeten uitwijken. Één van hen maakt zo'n harde klap dat hij maar liefst zeven botbreuken oploopt. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en moet er overnachten. Waarschijnlijk mag hij vandaag naar huis.



De bestuurder van de auto stopt iets verderop, maar wanneer de wielrenners al schreeuwend zijn auto naderen, besluit hij alsnog door te rijden. Vanwege de hectische situatie vergeten de mannen het kenteken te onthouden. Het zou gaan om een witte cabriolet met bruine lederen bekleding. Achter het stuur een kalende man van zo’n veertig jaar oud in het gezelschap van een blonde vrouw.

Fakenews

Om de man alsnog op te sporen bedenkt Ten Hove een list. In de hoop een groot publiek te bereiken, plaatst hij op Facebook een provocerend bericht. Hij zou zelf een boete gekregen hebben omdat hij te hard fietste in een gebied waar 30 kilometer per uur is toegestaan. Het bericht wordt massaal gedeeld en haalt zelfs de voorpagina van een landelijke krant. Nu het bericht op veel tijdlijnen en nieuwssites te lezen is, vult hij het bericht aan met de werkelijke situatie.