Man dood door kantelen tractor

'Geen onderhande­ling over 24 uursopvang'

16:38 De Amsterdamse locoburgemeester en wethouder Rutger Groot Wassink (werk en inkomen) wil niet onderhandelen met de uitgeprocedeerde asielzoekers. ,,We Are Here kan geen voorwaarden stellen aan 24 uursopvang. We gaan niet onderhandelen, we gaan een voorstel doen en voorleggen aan de gemeenteraad."