'Man die vrouw doodstak vermoordde in 1994 al iemand’

Arts (83) die patiënt eigen bloed in laat spuiten: briljant of gevaarlijk?

17:48 Is Leendert Kunst een briljant wetenschapper in de traditie van Galileo Galilei en Corpernicus? Of mag het Nijmeegse Radboudumc patiënten best openbaar waarschuwen voor de experimentele methode waarmee de 83-jarige huisarts zegt Q-koorts te kunnen genezen?