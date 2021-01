Man die Utrechtse singels dempte, blijkt nazi: ‘Hoe kan het dat gemeente dát niet wist?’

agent mishandeld Verbijste­ring om uit de hand gelopen mondkapjes­con­tro­le in winkel, burgemees­ter grijpt in

9 januari Een controle op mondkapjes bij delicatessenwinkel Delicious Store aan de Kleine Berg in Eindhoven is gistermiddag totaal uit de hand gelopen. Twee politiemedewerkers raakten gewond. Er zijn drie aanhoudingen verricht: twee mannen en een vrouw. Tegen één van hen is aangifte gedaan van poging tot doodslag. Burgemeester Jorritsma reageert verbijsterd. De winkel is op last van de gemeente gesloten.