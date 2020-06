Man die na gebruik van lachgas terras op reed op vrije voeten

Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. Tot nu toe heeft de politie geen bewijs dat de man opzettelijk het terras is op gereden. Wel blijkt dat de verdachte en zijn twee bijrijders lachgas hadden gebruikt. Nader bloedonderzoek moet nog uitwijzen in hoeverre de verdachte onder invloed van alcohol of drugs was.



Ook wordt de auto van de verdachte nog onderzocht, om te bepalen of er wellicht een technisch mankement aan de auto was. De politie laat ook weten dat één van de zes slachtoffers nog in het ziekenhuis ligt met verwondingen aan een been.