Man die met auto op stadhuis Harderwijk inreed heeft ‘persoonlijke problemen’

Konings­week­end lijkt niet volledig in het water te vallen

12:33 Er is tóch goed nieuws over het koningsdagweer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. Alleen in het zuidwesten van het land is het handig een paraplu mee te nemen. Tijdens Koningsdag is er in het hele land kans op regen, maar er zijn ook zeker droge perioden.