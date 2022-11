Man die kwaad is over zoenend stel, spuugt vrouw in mond: ‘Ik kan niet tegen seks voor mijn ogen’

Zes asielhon­den opgevoed door gevangenen: ‘Waardevol voor de ontwikke­ling van mens en dier’

Het zijn ernstig verwaarloosde of mishandelde dieren. De asielhonden waren schuw of blaften juist veel. Om ze weer een nieuw huis te bieden zijn ze naar De Karelskamp in Almelo gestuurd, voor een heropvoedingstraining door gevangenen in de penitentiaire inrichting. En met succes, want zowel hond als gedetineerde zijn erbij gebaat.

7 november