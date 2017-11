Man die dochter (3) verkrachtte mag niet terug naar zwangere echtgenote

OM eist 9 en 4 jaar cel voor neersteken Puttenaar

16:03 De Pool die in juni Puttenaar Wilco Viets neerstak moet 9 jaar de cel in. Dat heeft de officier van justitie vandaag geëist tijdens de rechtszaak in Zutphen. De vrouwelijke verdachte moet 4 jaar achter slot en grendel, vindt het Openbaar Ministerie.