Man betast meisje tijdens busrit: 'Ik voelde me vies en onveilig’

Een 17-jarig meisje werd vorig jaar betast tijdens een busrit van school in Hardenberg naar Hoogeveen. De dader, die naast haar zat, stond vandaag terecht in Assen.

De 24-jarige man uit Winschoten (Groningen) raakte meerdere keren haar bovenbeen aan en legde uiteindelijk ook zijn hand onder haar billen. Dat vertelde het meisje op 18 januari vorig jaar, nadat ze in Hoogeveen was uitgestapt, aan de politie.

Vandaag eiste het Openbaar Ministerie zestig uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf tegen de 24-jarige man uit Winschoten. Ook vindt het OM dat hij een schadevergoeding moet betalen. Het slachtoffer eist 5000 euro.

Uitkleden met de ogen

Toen het meisje in Hardenberg in de bus stapte, moest ze eerst staan, omdat er geen zitplekken meer waren. Dat gold ook voor de man. Bij de politie zei het slachtoffer dat de man haar op dat moment langdurig aankeek, alsof hij haar uitkleedde met zijn ogen.

Toen er na een overstappunt genoeg zitplekken vrij waren, kwam hij uitgerekend naast haar zitten en telkens als zij uit het raam keek, raakte hij haar been aan. Per ongeluk, dacht ze eerst. Maar daarvoor gebeurde het te vaak. Het meisje maakte met haar telefoon stiekem een filmpje, waarop zijn hand te zien was. Tien tot vijftien keer werd ze betast, terwijl ze voor haar gevoel geen kant op kon; ze zat tussen de man en het raam in. ,,Ik voelde me vies en onveilig”, verklaarde ze later bij de politie.

In Hoogeveen belde ze de politie en wees ze de man aan. Hij bood zijn excuses aan. In de rechtbank zei hij eerst dat hij alleen per ongeluk het been van de vrouw had aangeraakt toen hij zijn telefoon pakte. Daarna draaide hij bij: hij was stoned en kon het zich niet herinneren, maar aan de beelden te zien had hij het wel degelijk gedaan. Opnieuw bood de Winschoter zijn excuses aan.

Paniek