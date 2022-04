Man aangehouden voor 26 jaar oude moord op Mike Duif

Duif ging in de nacht van 22 op 23 februari 1996 met vrienden op stap, onder andere in Hilversum. Voordat hij in de ochtend naar huis ging, bracht hij zijn vrienden thuis en ging naar het Zandpad in Utrecht. Hij zei toen dat hij cocaïne wilde scoren. Vrijdag 23 februari zag een huisgenoot Mike ‘s ochtends nog in bed liggen. Maar ’s avonds trof diezelfde huisgenoot Mike levenloos aan in hun woning aan de Ariaweg in Amersfoort. Hij bleek te zijn doodgeschoten.