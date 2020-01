Man (63) zwaargewond nadat hij werd gespietst door stier: ‘Dit incident is voor ons de druppel’

De Golden Glo­bes-uitreiking en Dry January in de Ochtend Show to go

20:57 Filmrecensent Ab Zagt is morgen te gast in de Ochtend Show to go om te praten over de opvallende winnaars van de Golden Globes-uitreiking in Los Angeles. Ook Rob Bovens van Universiteit Tilburg is te gast om te praten over de alcoholvrije maand januari, waaraan onder anderen zanger Wolter Kroes meedoet. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en is vanaf 07:30 uur live te zien in onze app en op de site.