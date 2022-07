Man (50) overlijdt na schietpartij Groningen, twee anderen gewond

Het incident vond rond 19.55 uur zaterdagavond plaats in de Haddingestraat in de binnenstad van Groningen. Daar trof de politie de 50-jarige man met ernstige verwondingen aan. De verdachte maakte zich aanvankelijk uit de voeten, maar werd ongeveer een kwartier later aangehouden. Hij zit vast in beperkingen. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.