Man (44) begroef krachtig explosief dat ook bij terroristische aanslagen werd gebruikt

Zwarte zakken

Vuurwapens en springstof in de tuin

De politie doorzocht later die dag de woning van de Veghelaar. In de tuin, op een rookplek vlakbij de achterdeur, zagen agenten een losse steen liggen. Ze tilden deze op. Onder de steen, in de grond onder het terras, was een witte ton met een rode deksel begraven. In het vat lagen twee vuurwapens, van de merken Heckler & Koch en Smith & Wesson, en verschillende soorten munitie. In de ton zat ook een gripzakje, met 500 gram kneedbaar materiaal: pentriet. ,,Wat moet u met springstof in uw tuin?”, vroeg een van de rechters. ,,Ik beroep me op mijn zwijgrecht”, antwoordde P. kalm. Dat was zijn reactie op alle vragen.