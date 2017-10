Man (28) aangehouden voor doodsteken Arnhemse transvrouw Bianca

Het slachtoffer, dat werkzaam was als prostituee, werd afgelopen vrijdag dood gevonden in een woning aan de Van Oldenbarneveldstraat. Ze is vrijwel zeker gedood door de eerste klant die ze in Arnhem had, bleek uit onderzoek van De Gelderlander.



Het huis waar ze gevonden werd, had ze gehuurd om mannen te ontvangen. Wat er precies is gebeurd in de woning, is nog altijd onduidelijk. Volgens een vrouw die haar heeft zien liggen, zaten er bloedvegen op de muren.



Omdat de politie nog steeds bezig is met het onderzoek, wordt mensen die Venezolaanse Bianca kenden, gevraagd zich te melden. ,,Het beter leren kennen van het slachtoffer is een belangrijk aspect'', aldus de politie.