Man (21) uit Deurne komt om het leven door boomstam bij 24-uurs Solexrace Heeswijk-Dinther

COA naar de rechter omdat eigenaar asielhotel Tubbergen van verkoop af wil

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een kort geding aangespannen tegen de eigenaresse van het zogenoemde ‘asielhotel’ in Albergen (gemeente Tubbergen). De eigenaresse probeert onder de verkoop van het hotel aan het COA uit te komen, omdat deze verkoop volgens haar op onjuiste gronden is gebeurd. Het COA is het daar niet mee eens.

26 augustus