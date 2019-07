Malek F. stak bewust mensen neer, maar kreeg geen celstraf: hoe kan dat?

Meer gezond­heids­klach­ten door lachgas

9:05 Het aantal meldingen van gezondheidsklachten door het gebruik van lachgas bij personen van 13 jaar en ouder neemt snel toe. In 2015 waren er 13 meldingen, in 2018 waren het er 54. In de eerste helft van 2019 werden al 67 gezondheidsklachten gemeld.