Malafide bemiddelaars stopten illegalen en prostituees in 70 Amsterdamse woningen

Malafide woningbemiddelaars verhuurden in Amsterdam zo’n zeventig woningen aan vooral prostituees en brachten arbeidsmigranten frauduleus onder in een woonboerderij in Nieuwer ter Aa. Deze week grepen vele instanties samen in.

Het begon met een onderzoek van de belastingdienst. Twee Roemeense vrouwen hadden uit het niets een riante woonboerderij uit 1873 gekocht met een boomgaard en een forse lap grond in Nieuwer ter Aa, een dorp tussen Amsterdam en Utrecht in. De bank had ze een hypotheek verstrekt van ruim negen ton.



Ze lieten zich vertegenwoordigen door een woningbemiddelaar die bij de financieel-economische recherche van de Amsterdamse politie een belletje deed rinkelen. Allebei de medewerkers van dat kantoor waren ‘bekenden van de politie’; de een was veroordeeld, de ander was in beeld geweest vanwege signalen van mensenhandel.



De Financial Intelligence Unit, die verdachte transacties onderzoekt, zag dat voor tonnen aan contante stortingen op de rekeningen van het bedrijf waren bijgeschreven.

Groot bordeel?

Financieel specialist René van de financiële recherche: ,,Omdat die woonboerderij zo groot was, waren we wel benieuwd wat daar inmiddels in zat. Een groot bordeel? Moesten we vrezen voor gedwongen prostitutie?”

Samen met de landelijke eenheid en de politie in Midden-Nederland dook de Amsterdamse recherche dieper in de zaak. In het begin van de zomer verbleven bij een controle zestien mannen uit Slowakije en Polen in de woonboerderij. Ze stonden er niet ingeschreven. De politie van Stichtse Vecht, waar Nieuwer ter Aa onder valt, stelde vast dat in de boerderij volop kamertjes werden ingebouwd, wat niet mocht.

Hypotheekfraude

Teamleider Jamila van de financieel-economische recherche: ,,Een van de Roemeense vrouwen had een valse werkgeversverklaring van de makelaars ingebracht. ABN Amro deed aangifte van hypotheekfraude. Daarmee konden wij verder. Die makelaars bouwden al jaren aan hun imperium, maar waren altijd buiten schot gebleven.”

Uiteindelijk kwamen in een nader onderzoek naar het makelaarskantoor zo’n zeventig panden in vooral Amsterdam in beeld waar via de bemiddelaars met name Oost-Europese prostituees waren ondergebracht.

Dinsdag bezochten de gezamenlijke instanties tijdens een ‘actiedag’ een reeks panden. Jamila: ,,In de eerste vier panden was het meteen raak. In drie stonden bewoners niet ingeschreven, in de vierde vonden we een hennepplantage. Die wordt gesloten. De twee makelaars en de Roemeense vrouwen zijn aangehouden.”

Quote Ik zie deze actie als een sterk voorbeeld van hoe we strafrech­te­lijk en bestuur­lijk samen kunnen optreden Yvonne van Mastrigt, waarnemend burgemeester Stichtse Vecht

Illegaal pension

In één derde deel van de woonboerderij in Nieuwer ter Aa verbleven veertien bouwvakkers zonder papieren. De rest van het pand werd verbouwd. Het lijkt er sterk op dat het een groot illegaal pension moest worden. In een leegstaand bijgebouw hadden acht tot tien personen verbleven. De lap grond bij de boerderij was bouwrijp gemaakt. Kennelijk waren ook daarvoor illegale bouwplannen.

Alle verdachten zijn weer vrij, maar verschijnen later voor de rechter. Een forse administratie wordt doorgespit.

Officier van justitie Annelie Kerkhoff: ,,Uiteindelijk zagen alle bij het onderzoek betrokken partijen hun vermoedens bevestigd dat zaken niet kloppen. Op deze manier bereiken we veel meer resultaat dan wanneer we allemaal apart zouden hebben geprobeerd op te treden. Ik word hier wel enthousiast van.”