Maker nepnieuws Zwarte Piet verdiende er waarschijnlijk tienduizenden euro's mee

Update Politie: mysterieu­ze messentrek­ker Egmond stak in op drie vrouwen

23:04 De automobilist die hardloopster Esmee (18) in Egmond aan den Hoef aanreed en daarna in de borst stak, heeft vermoedelijk ook ingestoken op twee andere vrouwen die eerder werden aangereden in Castricum. Dat meldt de politie. De mysterieuze messentrekker reed volgens laatstgenoemde slachtoffers in een hoge, grote wagen met opvallende achterlichten.