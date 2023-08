‘Makelaars doen aan koppelverkoop en misbruiken hun macht’

De NOS sprak makelaars die erover aan de bel trekken en een particulier die het overkwam. Hoe vaak het gebeurt, is moeilijk te achterhalen. Wel komt volgens de nieuwsorganisatie het beeld naar voren dat het in verschillende regio’s speelt.

Het gaat als volgt: je doet een bod op een huis en de verkopend makelaar zegt dan dat de verkoop aan jou alleen doorgaat als je via hem of haar het huis verkoopt waaruit je vertrekt. Dat levert die makelaar extra omzet op, want die heeft weer een nieuw huis om te verkopen. Een soort koppelverkoop dus.

Volgens de eigen regels van makelaarsorganisaties mag dit helemaal niet. Het betekent namelijk dat de makelaar mogelijk niet voor het beste bod voor de verkopende particulier gaat, maar voor een bod dat een nieuw huis oplevert om te verkopen. En bieders die voor het eerst kopen en geen koopwoning achterlaten, maken zo minder kans op een woning.

,,In mijn regio is het aan de orde van de dag”, zegt een makelaar die anoniem wil blijven. ,,Laatst werd nog een klant gechanteerd die mij als aankoopmakelaar had. De verkopend makelaar zei: ‘de verkoop van je huis moet bij ons, anders heb ik er niks aan’. Maar mijn klant liet zich niet intimideren en blijft bij mij als verkoopmakelaar. Uiteindelijk zei die makelaar toen: we gaan toch voor jouw bod.”

Het is volstrekt duidelijk, volgens de makelaarsvereniging. ,,Dit is absoluut niet toegestaan en ook vastgelegd in onze erecode en afspraken met de overheid”, zegt een woordvoerder van de NVM.