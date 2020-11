Majolica en haar zoon kregen corona: ‘Ik heb Fifa voor hem gekocht om de tijd door te komen’

Majolica: ,,We komen net uit quarantaine. Tien dagen zaten we binnen, ik zelfs iets langer. Tjemme werd als eerste ziek. Hij voetbalt in de selectie van FC Den Bosch en een teamgenootje had al corona. Grote kans dat Tjemme het daar ook heeft opgelopen. Hij fietst veel met die jongen, zit bij hem in de klas. Ze zijn best close.