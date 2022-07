Mahmod slaapt al elf dagen op de harde grond naast ingang azc Ter Apel: ‘Wat zijn wij: dieren?’

Festival­prik­ker Levan V. (31) vijf maanden de cel in omdat hij vrouw met drugsnaald stak: ‘Te bizar voor woorden’

Festivalprikker Levan V. moet vijf maanden de cel in omdat hij een vrouw met een injectienaald heeft geprikt waar crack en heroïne in zaten. De 31-jarige Georgiër, die ten stelligste ontkent, werd in juni opgepakt op het festival Den Haag Outdoor en is de eerste die voor needle spiking veroordeeld wordt. De rechter legde een hogere straf op dan het Openbaar Ministerie eiste.

19 juli