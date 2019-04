Magnetronmaaltijd en gaarkeuken: gevangenen worden slecht gevoed

Wilde en agressieve savannah-kat gespot in Haarlem

8 april Een wilde savannah-kat is vanmiddag gespot in Haarlem. Medewerkers van de dierenambulance zoeken op de plek waar hij is gezien. Ze hebben kooien en voer neergezet om het dier, dat vrijdag ontsnapte, te kunnen vangen. ,,De fokker is nu ook onderweg. We hopen dat ze het dier snel vinden’’, zegt een woordvoerster van dierenopsporingssite Amivedi.