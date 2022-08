Magneetvisser vist lichaam op uit gracht Amsterdam, politie doet onderzoek

,,Momenteel is de politie onderzoek aan het doen naar wat er precies is gebeurd”, aldus een woordvoerder van de politie-eenheid Amsterdam. Meer informatie kan de woordvoerder nog niet geven, aangezien het onderzoek nog niet is afgerond. Morgen hoopt de politie meer informatie te kunnen delen.

Het gebied waar het lichaam is opgevist, midden in het centrum, is ruim afgezet. Ook is er volgens de woordvoerder een boot van de politie aanwezig bij de plaats delict. Hoe het met de magneetvisser gaat, is onbekend.