Magneetvisser vindt opnieuw wapens en granaten in water Amsterdam

Man ‘kan ineens lopen’ om loeizware palmboom van 345 euro te stelen bij Hornbach: ‘Best knap in je eentje’

BEST - Er duikt weleens een ‘gewone’ winkeldief op, maar dit hadden ze bij de Hornbach in Best nog nooit gezien: een man probeerde donderdagavond met zijn scootmobiel een loeizware palmboom te stelen. ,,Gelukkig kwam-ie niet ver.”

5 augustus