Maffioso in kofferbak was betrokken bij viervoudige moord

De maffioso die vorig jaar dood achterin een auto in Amsterdam werd gevonden, was betrokken bij een viervoudige moord. Zijn dood heeft te maken met een bloedige maffiavete, denkt justitie in Italië.

,,Ik heb een probleem, er ligt een lijk in mijn kofferbak.”

Die zin heeft zelfs de doorgewinterde Amsterdamse advocaat Leon van Kleef nooit eerder gehoord. Tot in oktober 2017 ene Carlo Magno, na stevig aandringen, naar zijn kantoor komt. De 60-jarige Italiaan biecht tot zijn verrassing spontaan een moord op.

Ernstig bedreigd

Magno vertelt dat hij zich ernstig bedreigd voelde door Saverio Tucci, een maffialid dat pendelt tussen de Zuid Italiaanse kustprovincie Foggia en Amsterdam. Tucci, die vanwege zijn blauwe ogen ‘het Engelengezicht’ wordt genoemd, zou Magno al tijden afpersen. Als hij ook nog eens weigert te betalen voor een partij cocaïne, slaan bij Magno de stoppen door. In een woning in de Dongestraat trekt hij zijn pistool en schiet Tucci dood.

Het kost Magno moeite het lichaam van Tucci zo op te vouwen dat het past in een grote koffer die hij op de Albert Cuypmarkt heeft gekocht. Maar het lukt. Hij zeult de koffer naar buiten en kiept hem achterin zijn Renault Clio. Twee dagen laat hij het lijk in zijn auto liggen. Dan besluit hij dat hij de moord wil melden aan de politie, maar niet voordat hij een advocaat heeft gesproken.

Oprecht

,,Zijn verhaal kwam op mij oprecht over”, vertelt Van Kleef. ,,Magno vreesde voor de veiligheid van zichzelf en zijn familie. Het was noodweer.”

In Italië denkt justitie dat op zijn minst onderdelen van Magno’s verhaal rammelen. Saverio Tucci stond bekend als een intermediair tussen aanbieders en afnemers van cocaïne, zeggen bronnen rond het onderzoek. Als je zelf zaken doet met Colombianen, waarom zou je dan cocaïne afnemen van een 60-jarige Italiaan?

Viervoudige moord

In de maanden na de moord op Tucci toont Italië grote interesse in Carlo Magno. Justitie wil de moord in Italië onderzoeken en voor de rechter brengen en Nederland gaat daarmee akkoord. Als Magno is overgebracht naar een Italiaanse gevangenis, besluit hij spijtoptant te worden. In zijn verklaringen legt hij een link met een geruchtmakende viervoudige maffiamoord in Foggia.

In de regio Gargano in Foggia, ook wel de spoor van de laars genoemd, vechten de maffiaclans Li Bergolis en Romito al bijna tien jaar om de macht. Het is ouderwetse territoriumdrift en daarnaast spelen er belangen in de cocaïnehandel. Doden vallen over en weer, met als voorlopig dieptepunt een viervoudige moord op 9 augustus 2017.

Die dag rijden maffiaboss Mario Romito en zijn zwager vlakbij het oude treinstation van San Marco in Lamis in een hinderlaag. Drie mannen, gewapend met een pistool, een geweer en een kalasjnikov, doorzeven hun auto. Twee boeren komen op het verkeerde moment aanrijden. Omdat ze de moord zien gebeuren, worden ook zij doodgeschoten. Het bloedbad met twee volkomen onschuldige slachtoffers wekt de woede van veel Italianen.

Maffiavete

Als spijtoptant vertelt Carlo Magno wat justitie al een tijdje vermoedde: Saverio Tucci was één van de schutters van de viervoudige moord. Dat zou Tucci hem zelf hebben verteld toen ze samen in Amsterdam in een auto zaten. Magno verklaart letterlijk: ,,Ja, hij was onderdeel van de groep die Romito heeft vermoord.”

Politiediensten in Italië hebben nu aanwijzingen dat de moord op Tucci in Amsterdam direct te linken is aan de maffiavete in Gargano. Dat de Italiaanse maffia conflicten over de grens uitvecht, is zeldzaam. In landen als Nederland, die belangrijk zijn voor de doorvoer van drugs, probeert de maffia zich het liefste muisstil te houden.

Duisburg

Tucci werd twee maanden na de viervoudige moord in San Marco in Lamis doodgeschoten in Amsterdam. Als zijn dood inderdaad te maken heeft met de maffiavete in Foggia, doet de zaak denken aan een schietpartij in Duisburg in 2007. Daar vochten leden van twee clans uit San Luca ook een jarenlange vendetta uit. Voor een Italiaans restaurant in het centrum werden zes mannen doodgeschoten. De zesvoudige moord deed Duitsland voor het eerst beseffen dat de maffia ook buiten Italië actief is.

Is nu ook een maffiavete overgewaaid naar Amsterdam? Omdat Nederland de zaak uit handen heeft gegeven, moeten we het Italiaanse onderzoek afwachten. Een bron rond het onderzoek is al overtuigd: ,,Er is een directe link.”

Opwelling