Maffiabroers op bloemenveiling Aalsmeer toch veroordeeld

De Italiaanse broers C., die opereerden vanaf de bloemenveiling in Aalsmeer, zijn toch veroordeeld voor maffialidmaatschap. Enkele andere verdachten uit het grote Nederlands-Italiaanse politieonderzoek zijn daarvan vrijgesproken.

Cokesmokkel door de Italiaanse maffia vanaf de Aalsmeerse bloemenveiling. Die verdenking en de arrestatie van de broers Vincenzo en Giuseppe C. in 2015 waren groot nieuws in binnen- en buitenland. De broers bleken al sinds de jaren 90 als exporteur van snijbloemen actief op de veiling in Aalsmeer.

Hun arrestatie was het gevolg van een grootscheeps onderzoek van de Nederlandse en Italiaanse politie. Na een tip uit Italië had de Nederlandse politie het kantoor van de broers C. volgehangen met microfoontjes. Zo ontstond een beeld van een maffiafamilie uit het Zuid-Italiaanse Siderno met vertakkingen tot in Canada. In totaal werden 54 verdachten gearresteerd.

Maffialidmaatschap

Nadat hoofdrolspeler Vincenzo C. in eerste aanleg een straf kreeg van 20 jaar, werd hij vorig jaar in hoger beroep door de rechtbank in Latina vrijgesproken van de verdenking van maffialidmaatschap. Deze week werd hij daar samen met broer Giuseppe alsnog voor veroordeeld, voor een andere rechtbank in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. Die legde straffen op van 8 en 8,5 jaar cel.

Een andere Italiaan die in 2015 in Nederland werd gearresteerd, Domenico B., is vrijgesproken van maffialidmaatschap. Hij kreeg een levenslang toegangsverbod van de Aalsmeerse bloemenveiling. Met de vrijspraak in handen hoopt hij dat verbod aan te vechten, zo meldt hij aan deze site.