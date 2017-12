Maatregelen tegen fraude met cadeaukaarten

Achter het verhaal: Appie Nouri

9 december We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen. We starten met Abdelhak Nouri. Het drama dat de jonge voetballer in juli van dit jaar trof, verbroederde voor even héél Nederland. Hoe ging het daarna met het supertalent van Ajax?