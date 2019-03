Maarten van der Weijden zwemt Elfstedentocht opnieuw

Hondsberoerd stapte Maarten van der Weijden vorig jaar uit het water. Alles deed pijn. Hij kon geen medicijnen meer binnenhouden. Leek een verstoorde zoutbalans te hebben. Zag op enig moment zelfs roze waterfietsen en kastelen in zijn gedachten. Nee, hij moest er niet aan denken om nog één meter verder te zwemmen, zei hij toen hij na een tocht van 163 kilometer op de kant werd gehesen.

Meer dan 55 uur had Van der Weijden in het water gelegen en dat was goed te zien aan zijn verschrompelde handen en voeten. De Olympisch kampioen zwemmen in open water vroeg het onmogelijke van zijn lichaam. Liet artsen op de kant versteld staan over welke aanslag hij op zijn eigen lijf pleegde.

Zou dit ooit nog goed komen vroegen velen zich af? Ja dus, is het antwoord driekwart jaar later. Sterker nog, Maarten van der Weijden wil de monstertocht nog een keer zwemmen op 21 juni. ,,Toen ik net uit het water kwam wilde ik dit nooit meer, maar ik herstelde de dagen na mijn tocht heel voorspoedig. De sportman in mij zei al snel; volgend jaar wil ik het wél halen.''

Van der Weijden beseft dat het een tweede keer zeker niet gemakkelijker zal zijn. Het is niet mogelijk om beter te trainen voor zo’n enorme afstand. ,,Maar ik hou van zwemmen en het stellen van hoge eisen. Dit goede doel past bovendien enorm bij mij. Elk jaar sterven er 40.000 mensen aan de gevolgen van kanker. Mijn lijden is het waard om het lijden van anderen kleiner te maken.’’

Getwijfeld

Toch heeft Van der Weijden best even getwijfeld of hij het moest doen. Marketingdeskundigen die hij benaderde, raadden hem dit zelfs af. Want zo’n groots spektakel als het vorig jaar was, zal het een tweede keer misschien niet meer zijn, waarschuwden de experts hem.

Maar toen Van der Weijden in Friesland zijn plannen ontvouwden om nog een keer een groots zwemfestijn te houden voor het goede doel, waren ze daar dolenthousiast. Veel Friezen hebben het ervaren als een feest zoals ze dat ook met de echte Elfstedentocht houden. ,,Iedereen die er niet zelf bij was heeft op tv kunnen zien wat het los maakte. Het was heel bijzonder en ik kan alleen maar hopen dat het dit jaar weer zo is’’, zegt Van der Weijden.

En dus zet Van der Weijden zijn plan door. Met wijze lessen uit de allereerste editie hoopt hij nu wel de finish in Leeuwarden te halen. Zo is de datum 21 juni niet voor niets gekozen. De nachten zijn dan het kortst, want zwemmen in de donkere uren heeft hij als loodzwaar ervaren. Ook zal hij meer eten en ’s middags beginnen in plaats van ’s morgens. ,,Die eerste nacht heb ik nauwelijks een oog dicht gedaan omdat ik niet echt moe was. Door ’s middags te beginnen hoop ik één nacht door te halen en de tweede nacht wel goed te kunnen slapen.’’



Geen zekerheid

Maar hoe anders Van der Weijden het deze keer ook gaat aanpakken; er bestaat geen zekerheid dat hij het deze keer wel gaat halen. Met een onweersbui kan het al mis gaan, beseft hij. Uiteindelijk gaat het ook niet om het sportieve doel, maar om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek, vindt Van der Weijden.

Afgelopen jaar was dat ruim vijf miljoen euro. Een gigantisch bedrag. Hoe mooi zou het zijn om dit bedrag te overtreffen. Maar ook als het minder is, zou dat zeker geen teleurstelling zijn. ,,Elke euro die we binnen halen is het meer dan waard.’’

Deze editie het is het ook nadrukkelijk de bedoeling dat mensen zelf mee zwemmen voor het goede doel. Op 22 juni kunnen ze in Stavoren 500 meter of 2 kilometer zwemmen. De echte sportievelingen kunnen in elke stad die Van der Weijden aandoet 2 kilometer zwemmen. ,,Mijn droom is dat we zo elk jaar geld in kunnen zamelen. Vergelijkbaar met hoe ze dat doen bij de Alpes d’HuZes doen met wielrennen. Natuurlijk zijn er in Nederland meer fietsers dan zwemmers. Maar ik denk dat mensen ook op zoek zijn naar iets nieuws.’’

Mensen die zich op willen geven kunnen terecht op via deze website.