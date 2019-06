Maarten van der Weijden: ‘Meezwemmers enorm prettig’

Een van zijn meest memorabele momenten? Dat was het stuk voor Harlingen, toen de man van de vorig jaar aan longkanker overleden schaatsster Paulien van Deutekom met hem mee zwom . ,,In 2008 waren Paulien en ik samen genomineerd voor de titel Sportman en -Vrouw van het jaar. We kregen allebei kanker. Voor mij was er een behandeling die werkte, voor haar niet. Dat ik een stukje met haar man Kay kon zwemmen, vond ik heel mooi’’, blikt Van der Weijden terug. ,,Omdat kanker zo'n kloteziekte is waar zoveel mensen aan overlijden.’’

De ‘overlevingsschuld’ die hij voelt tegenover Van Deutekom en alle andere mensen die níet zoals hij genezen, dreef Van der Weijden tot zijn 195 kilometer lange zwemtocht. Is die schuld minder geworden na zijn bovenmenselijke prestatie, waarmee hij bakken met geld ophaalde voor onderzoek naar kanker? Niet echt, zegt hij. ,,Het voelt goed dat ik me hiervoor inzet. Maar feit is ook dat er jaarlijks 40.000 Nederlanders sterven aan kanker. Dat worden er nu niet ineens veel minder. Sterker, de verwachting is dat het er alleen maar meer worden door de vergrijzing. Het probleem is nu niet ineens opgelost.’’

Schuurplekken

Van der Wijden oogt fit en monter, nog geen 24 uur nadat hij in Leeuwarden uit het water werd gehesen. De zwemmer is alweer aardig hersteld van zijn monsterprestatie, vertelt hij. ,,Ik had verwacht dat ik me wat ellendiger zou voelen. Ik heb netjes twaalf uur geslapen. Ik heb wel wat spierpijn en wat last van schuurplekken, maar voor de rest gaat het eigenlijk wel. Het lichaam herstelt snel.’’ Of hij niet bang is dat hij lichamelijk iets aan zijn Elfstedenzwemtocht overhoudt? ,,O nee hoor, helemaal niet. Dat was vorig jaar niet het geval, en nu was ik zo goed voorbereid dat ook dit wel goedkomt.’’ De gedetailleerde voorbereiding heeft zich uitbetaald, zegt de zwemmer. ,,Ik heb nog niet zoveel na kunnen praten, maar dat idee had ik wel. De organisatie stond heel strak.’’ Zo ervoer hij niet alleen veel steun van de meezwemmers, maar ook van de talloze toeschouwers langs de kant. ,,Ik was de hele tijd naar ze aan het kijken. Wat voor kleren ze aan hadden, wat er op de spandoeken stond: dat krijg je allemaal mee.’’

Poeprits

Vorig jaar strandde Van der Weijden na 163 kilometer, in Burdaard. Hoe het nu was om langs dat gehucht te zwemmen? ,,In mijn hoofd was ik daar heel erg mee bezig: als ik daar ben, ga ik door. Er stond een lokale band die Leef speelde. Dat was erg stimulerend’’, vertelt hij.



Desalniettemin waren er wel degelijk momenten dat hij het erg moeilijk heeft gehad. ,,Zondagavond en maandagochtend. Toen zakte m’n tempo en ging het snel slechter. Ik had geen hele goede nacht gehad, ik had het echt wel zwaar.’’



Rest de vraag of hij de speciale poeprits in zijn wetsuit nog heeft gebruikt? Van der Weijden lacht. ,,Nee, die heb ik niet hoeven te gebruiken. Ik moest wel vanmorgen bij het hotel even vragen of ze het toilet konden repareren, want die deed het niet meer. De speciale voeding heeft z’n werk gedaan.’’